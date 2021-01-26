تراجع حاد للأسهم الآسيوية.. مؤشر هونج كونج يتراجع 2%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تراجعت الأسهم في آسيا بحدة خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعات جديدة خلال الليل.

وقاد مؤشر هانج سنج في هونج كونج الخسائر بين الأسواق الرئيسية في المنطقة، حيث انخفض بأكثر من 2% بعد الظهر.

كما تراجعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني، حيث انخفض مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 1.2% بينما انخفض مكون شنتشن بنسبة 1.931%. وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية كذلك بنحو 2%.

في اليابان، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.95% بينما انخفض مؤشر توبكس بنسبة 0.7%.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في ديسمبر أن الأعضاء يتفقون على أن البنك المركزي «لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر» لأنه يراقب تأثير «كوفيد-19».

وفي نيويورك، أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية الاثنين منخفضة كثيرا عن أفضل مستوياتها للجلسة التي شهدت تسجيل المؤشر ناسداك لمستوى قياسي مرتفع، بعد أن غطت مخاوف بشأن توقيت وحجم حزمة التحفيز المالي على تفاؤل في بداية أسبوع لتقارير الأرباح من شركات كبرى.

وتحول تركيز المستثمرين إلى مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يهدف لإقرار تشريع حزمة تحفيز لتخفيف تداعيات جائحة «كوفيد-19» قبل أن يبدأ محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في أوائل فبراير.

ويحاول مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن تفادي مخاوف الجمهوريين بأن اقتراحة للتحفيز البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار باهظ التكلفة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا في بورصة وول ستريت منخفضا 33.77 نقطة، أو 0.11%، إلى 30963.21 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستانردد اند بورز القياسي 13.89 نقطة، أو 0.36%، ليغلق عند 3855.36 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 95.76 نقطة، أو 0.71%، إلى 13638.82 نقطة، بعد أن كان قفز 1.4% في بداية الجلسة إلى مستوى قياسي بدعم من توقعات بتقارير أرباح قوية من شركات كبرى للتكنولوجيا.