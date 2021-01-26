«أدنوك» العلامة الأولى في الإمارات للسنة الثالثة بـ 39.7 مليار درهم

أبوظبي: ”الخليج 365”

حافظت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في عام 2021 على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته «براند فاينانس» التي تعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

وتم تقييم علامة أدنوك التجارية بقيمة 10.8 مليار دولار (39.7 مليار درهم) مما يضعها في المرتبة الثانية بين العلامات التجارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن قائمة العلامات التجارية العشر الأعلى تصنيفاً على صعيد شركات النفط والغاز العالمية.

كما صنفت براند فاينانس الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، والمرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، والمرتبة 13 بين الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم في جميع القطاعات المختلفة، وهو أعلى تصنيف لرئيس تنفيذي من دولة الإمارات على هذا الصعيد العالمي حتى الآن.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يأتي هذا الإنجاز نتيجة لرؤية وحكمة القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والتي وجهتنا بتنفيذ النقلة النوعية التي شهدتها أدنوك خلال الأعوام الماضية، والتي مكّنتنا من تخطي تحديات جائحة كوفيد-19 والمحافظة على مكانة العلامة التجارية لأدنوك وتعزيز دورها محركاً أساسياً ومهماً للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات. كما يعكس هذا التصنيف تكاتف جهود فرق العمل في أدنوك والتي أظهرت التزاماً عالياً ومرونة كبيرة ساهمت في تعزيز مساهماتنا في دفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. ولايزال أمامنا في أدنوك الكثير لتقديمه وإنجازه، وأنا فخور بدوري مع زملائي في إدارة الشركة وبالنمو والنجاح الذي تحققه».

وتعُرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي الذي يحصل عليه المالك عند ترخيص علامته التجارية في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل الأداء التشغيلي والتجاري، والمرونة، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري، وأنشطة التسويق والاتصال. ويتم استخدام قيمة العلامة التجارية في تحديد نسبة مساهمة قوة العلامة التجارية في إيرادات الشركة.

وعلى مدار الإثني عشر شهراً الماضية، استطاعت «أدنوك» المحافظة على ترتيب علامتها التجارية من خلال التزامها بأفضل الممارسات على مستوى المجموعة، وسجلها في مجال الصحة والسلامة والبيئة وتركيزها على الأمن والسلامة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19» تماشياً مع الإجراءات والتعليمات المطبقة في دولة الإمارات، ونجاح برامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الجدير بالذكر أن «أدنوك» تعمل على تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو الذكي تهدف من خلالها إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الهيدروكربونية في إمارة أبوظبي وتعزيز القيمة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك من خلال زيادة أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتوسع في نشاطاتها في مجالات التسويق والإمداد والتداول والتكرير والبتروكيماويات. وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي قد أعتمد خطة «أدنوك» لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة لتمكين تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030.