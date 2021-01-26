اخبار العالم

بايدن: سأوقع أمرا تنفيذيا يتضمن شروطا صارمة فيما يتعلق بالسياسة الصناعية في الولايات المتحدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: سأوقع أمرا تنفيذيا يتضمن شروطا صارمة فيما يتعلق بالسياسة الصناعية في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، إنه سيرفع خلال فترة ولايته شعار "صنع في الولايات المتحدة" ما يعزز اقتصاد البلاد.

 

وشدد بايدن على أنه سيوقع أمرا تنفيذيا يتضمن شروطا أكثر صرامة فيما يتعلق بالسياسة الصناعية في الولايات المتحدة.

 

وقال: "سنستثمر مئات الملايين من الدولارات لتحديث البنى التحتية وتعزيز المنافسة الأمريكية حول العالم".

 

وأضاف: "قادرون على إعادة خلق فرض الاستثمار والوظائف واستعادة الريادة الأمريكية".

 

وأوضح الرئيس الأمريكي قائلا: "علينا تصنيع معداتنا الأساسية وإنشاء سلاسل توريد مرنة وخلق ملايين الوظائف للعمال".

 

وقال بايدن إن بلاده يجب أن تعتمد على الطاقة النظيفة من أجل المستقبل، مؤكدا أنه سيكون هناك شبكة وطنية من المصنعين تشمل كل الولايات.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا