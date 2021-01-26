بايدن: سأوقع أمرا تنفيذيا يتضمن شروطا صارمة فيما يتعلق بالسياسة الصناعية في الولايات المتحدة

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، إنه سيرفع خلال فترة ولايته شعار "صنع في الولايات المتحدة" ما يعزز اقتصاد البلاد.



وشدد بايدن على أنه سيوقع أمرا تنفيذيا يتضمن شروطا أكثر صرامة فيما يتعلق بالسياسة الصناعية في الولايات المتحدة.

وقال: "سنستثمر مئات الملايين من الدولارات لتحديث البنى التحتية وتعزيز المنافسة الأمريكية حول العالم".

وأضاف: "قادرون على إعادة خلق فرض الاستثمار والوظائف واستعادة الريادة الأمريكية".

وأوضح الرئيس الأمريكي قائلا: "علينا تصنيع معداتنا الأساسية وإنشاء سلاسل توريد مرنة وخلق ملايين الوظائف للعمال".

وقال بايدن إن بلاده يجب أن تعتمد على الطاقة النظيفة من أجل المستقبل، مؤكدا أنه سيكون هناك شبكة وطنية من المصنعين تشمل كل الولايات.