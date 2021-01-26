مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم رسميا لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترامب

محمد الفلاح - الثلاثاء 26 يناير 2021

تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا، الإثنين، لائحة الاتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب من أجل محاكمته بالتحريض على اقتحام الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني.



وشارك كاتب مجلس النواب الأمريكي وأعضائه التسعة، الذين سيتولون دور الادعاء في مساءلة ترامب، في تسليم اللائحة يدويا عبر الكابيتول من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ.

وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت في وقت سابق، الإثنين، أنها فتحت تحقيقا داخليا في مخطط مزعوم للرئيس السابق لإقالة المدعي العام بالإنابة في إطار سعيه لقلب نتائج الانتخابات.

وقال مكتب المفتش العام المستقل التابع للوزارة، إنه سيحقق في "ما إذا كان أي مسؤول سابق أو حالي في وزارة العدل (الأمريكية) قد شارك في محاولة غير لائقة لجعل الوزارة تسعى لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وجاء هذا الإعلان بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت متأخر الجمعة الماضية، أن ترامب، عندما كان رئيسًا في ديسمبر/كانون الأول، تواطأ مع مسؤول كبير بوزارة العدل الأمريكية لإبعاد جيفري روزن، القائم بأعمال المدعي العام، والذي رفض إلغاء نتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني في ولاية جورجيا.

واعتبر ترامب، بدون دليل، أن التزوير الواسع النطاق أدى إلى فوز جو بايدن المفاجئ في الولاية، ما ساعده على تحقيق انتصار على المستوى الوطني والوصول إلى البيت الأبيض.