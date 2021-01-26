شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيداً لمحاكمته .. مجلس النواب يسلم لائحة اتهام ترامب لمجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه أمام أنصاره قبل هجوم دام على مبنى الكونجرس (الكابيتول)، مما يمهد الطريق لمساءلته الثانية.

حمل تسعة من أعضاء مجلس النواب سيمثلون الادعاء في محاكمة ترامب، يرافقهم كاتب المجلس والقائم بأعمال رئيس الحرس، لائحة الاتهام إلى مجلس الشيوخ في موكب مهيب عبر الكابيتول.

وتقدموا، واضعين كمامات اتقاء لفيروس كورونا، إلى قاعة مجلس الشيوخ متبعين مسارا سلكه غوغاء من أنصار ترامب في السادس من يناير بينما اشتبكوا مع الشرطة.

ولدى وصولهم إلى مجلس الشيوخ، تلا مدير المساءلة في مجلس النواب النائب جيمي راسكين الاتهام قائلا "دونالد جون ترامب تورط في جرائم وجنح كبيرة من خلال التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة".

وانضم عشرة من الجمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين في التصويت لصالح مساءلة ترامب في 13 يناير ، لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ سيتعين عليهم الحصول على دعم 17 جمهوريا لإدانته في المجلس المقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو أمر صعب نظرا لاستمرار الولاء لترامب بين قاعدة الناخبين المحافظين في الحزب الجمهوري.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) أن الرئيس جو بايدن عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه ترامب في محاكمته بمجلس في الشيوخ في إطار مساءلته.

وقالت الشبكة إن بايدن أبدى تشككا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.

وأفادت (سي.إن.إن) بأنها أجرت مقابلة مقتضبة مع بايدن.

وكان أكثر من 30 ديمقراطيا حاضرين بينما كان يتلو راسكين لائحة الاتهام مقابل ثلاثة جمهوريين فقط، هم زعيم الأغلبية ميتش ماكونيل وميت رومني وروجر مارشال.

وانتشرت شرطة الكابيتول على امتداد المسار الذي سلكه المشرعون من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، ولا زالت الإجراءات الأمنية حول المبنى مشددة.

* 9 فبراير بداية المحاكمة

والجمهوري ترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي سيسائله مجلس النواب مرتين ومن المنتظر أن يصبح الأول الذي يواجه المحاكمة بعد تركه المنصب. وانتهت فترته يوم الأربعاء الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة ترامب في التاسع من فبراير في بند مساءلته. ومن المقرر أن يعمل أعضاء مجلس الشيوخ المئة كمحلفين في المحاكمة التي قد تفضي إلى عدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة مجددا.

وقال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي، أطول أعضاء مجلس الشيوخ خدمة، أمس الاثنين إنه سيرأس المحاكمة.

وذكر مصدر بمجلس الشيوخ أنه على الرغم من أن الدستور الأمريكي يخول لرئيس المحكمة العليا رئاسة مساءلة الرؤساء، فإن عضوا بمجلس الشيوخ يرأسها عندما لا يكون الرئيس في السلطة. وانتخب ليهي (80 عاما) لأول مرة في مجلس الشيوخ عام 1974.

ورأس جون روبرتس رئيس المحكمة العليا مساءلة ترامب الأولى في مجلس الشيوخ عندما برأه الجمهوريون، الذين كانوا يسيطرون على المجلس في ذلك الوقت، في فبراير شباط 2020 من اتهامات بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد طلبه من أوكرانيا التحقيق مع بايدن ونجله.

وقال معاون إن ليهي سيتمكن من التصويت في المحاكمة، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ لا يزال بإمكانهم التصويت على جميع الأمور إذا رأسوا المجلس.

واعترض عدد من المشرعين الجمهوريين على المساءلة، ودفع بعضهم بأنها ستمثل انتهاكا للدستور الأمريكي لأن ترامب لم يعد رئيسا.

قالت السناتور جوني إرنست للصحفيين "ما زالت لدي مخاوف بشأن دستورية هذا، وكذلك إزاء السابقة التي ستضعها (المحاكمة) بخصوص محاولة إدانة مواطن عادي".

وأضافت متسائلة "فهل سيمكن استخدام هذا ضد الرئيس (السابق باراك) أوباما".

ورفض زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر هذا الطرح.

وقال للمجلس "نظرية أن المجلس لا يمكنه محاكمة مسؤولين سابقين ستصل إلى حد بطاقة دستورية للخروج من السجن لأي رئيس".

والمجلس المكون من مئة عضو مقسم بالتساوي ببين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن الديمقراطيين معهم الأغلبية بسبب الصوت المرجح الذي تتمتع به نائبة الرئيس كاملا هاريس. ووافق زعماء مجلس الشيوخ يوم الجمعة على تأجيل المحاكمة أسبوعين لمنح ترامب مزيدا من الوقت لإعداد دفاعه والسماح للمجلس بالتركيز على أولويات بايدن المبكرة ومنها تعيين أعضاء إدارته.