لجنة المالية النيابية تكشف تفاصيل اجتماعها بالوفد الكردي

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار للتلفزيون الرسمي ان "اللجنة المالية اجتمعت بوفد إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس الإقليم قوباد طالباني"، لافتا الى ان "حكومة الإقليم استجابت بعرض جميع البيانات والكشوفات الخاصة بالملف النفطي والإيرادات غير النفطية في الإقليم".واضاف ان "وفد الاقليم ابدى استعداده بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات بشكل جذري، كما أبدى الوفد موافقته المبدئية بالسيناريوهات التي تطرحها الحكومة الاتحادية للمواد الخاصة بالإقليم ضمن الموازنة الاتحادية".

ورجح الصفار التوصل إلى اتفاق نهائي في الاجتماع المقبل بعد اطلاع الحكومة الاتحادية على جميع البيانات الخاصة بعمليات التصدير وملفي الجمارك والمنافذ الحدودية في الإقليم".