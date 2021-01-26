سعيا إلى غالبية جديدة.. رئيس الوزراء الإيطالي يعلن اعتزامه الاستقالة من منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اعتزامه الاستقالة من منصبه سعيا إلى غالبية جديدة.



وقال بيان أصدره مكتب جوزيبي كونتي، أن الأخير دعا إلى اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء بهدف"إبلاغ الوزراء نيته التوجه إلى مقر رئاسة الجمهورية للاستقالة".

ويأمل كونتي أن يحظى بتكليف من الرئيس سيرجيو ماتاريلا، سيكون الثالث منذ العام 2018، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وفق وسائل الإعلام الايطالية.

وبدأت الأزمة السياسية مع سحب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي (2014-2016) حزبه الصغير "إيطاليا فيفا" من الإئتلاف الحاكم بعدما انتقد لأسابيع كيفية التعامل مع الأزمة الصحية وخطط كونتي للإنفاق الاقتصادي.