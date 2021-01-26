تركيا بلاد العنف المسلح عام 2020 واسطنبول تتصدر حوادث القتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت الجمهورية التركية 3682 حادثة عنف مسلح خلال العام المنتهى، على الرغم من كون سنة 2020 عام انتشار جائحة كورونا، فإن حوادث العنف لم تتراجع بالبلاد، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".



وحسبما كشفت مؤسسة أوموت التركية، فقد شهدت تركيا 3682 حادثة عنف مسلح توفى بسببها 2040 شخص وأصيب 3688.

وذكرت جريدة سوزجو التركية، أن حوادث العنف المسلح فى تركيا زادت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 69%، وسجلت أعلى زيادة في وسط الأناضول بنسبة 90%.

ونقلت الصحافة التركية وقوع 3682 حادث مسلح 3128 ، منها باستخدام أسلحة نارية، و554 باستخدام أدوات حادة مثل السكين، وأسفرت تلك الحوادث عن مقتل 2040 شخصًا وإصابة 3688 آخرين.