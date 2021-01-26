السجن 4 أعوام لكويتي تسبب في هبوط طائرة اضطرارياً بإيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السجن 4 أعوام لكويتي تسبب في هبوط طائرة اضطراريا بإيران

الثلاثاء 26 يناير 2021

الخليج 365

أيدت محكمة التمييز الكويتية حكماً بالسجن أربعة أعوام مع الشغل والنفاذ لمواطن اُدين بتعريض حياة ركاب طائرة للخطر وتسببه بهبوط الطائرة اضطرارياً في أحد مطارات إيران.



وأصدرت المحكمة حكمها النهائي تأييداً لحكم أول درجة ومحكمة الاستئناف، بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهم قيامه بعمل من أعمال العنف ضد ثلاثة أشخاص على متن الطائرة عند طيرانها إلى مطار الكويت الدولي، نقلاً عن صحيفة ”الجريدة“ الكويتية.

وجاء في تقرير الاتهام قيام المواطن بالتعدي على أحد الركاب في الطائرة وأفراد طاقم الضيافة، وإتلاف أحد المقاعد بالطائرة بعد تدخل رجال حماية الطيران لمحاولة السيطرة عليه وتقييده، مما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا بمطار زهدان في إيران.

ويعود تاريخ الحادثة إلى شباط/ فبراير 2019، حيث تسبب المواطن في هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية آتية من العاصمة التايلندية بانكوك اضطرارياً لمدة ساعتين في إيران، بعد إحداثه فوضى في الطائرة ورفضه الامتثال للأوامر بضرورة الجلوس والهدوء.

وعند هبوط الطائرة في إيران تم استدعاء رجال أمن المطار الذين حضروا ونجحوا في السيطرة عليه وتكبيله في مقعده، قبل أن تعاود الطائرة رحلتها المقررة إلى الكويت، وعند الوصول إلى المطار تم تسليمه إلى سلطات أمن المطار.