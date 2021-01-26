شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يجتمع اليوم لبحث إجراءات انتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، اجتماعا اليوم الثلاثاء ، لبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة ولائحتها فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس.

وكان ضياء رشوان ، نقيب الصحفيين، أكد من قبل أنه تلقى من المستشار محمد محمود حسام الدين ، رئيس مجلس الدولة، ردا على طلب مجلس النقابة المرسل له لاستطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين فى الموعد المقرر لها (الجمعة الموافق 2021/3/5) فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وأوضح النقيب، أن الخطاب قد خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة ليس من المسائل القانونية التى تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشئون الصحية كوزارة الصحة، مطالبا النقابة بموافاته عما إذا كانت هذه الجهات المعنية قد أفادت النقابة على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر قانونا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم.

وأشار ضياء رشوان ، إلى أنه فى ضوء هذا الرد سوف يقوم بتوجيه الدعوة لمجلس النقابة لعقد اجتماع ، لمناقشة ما جاء بخطاب رئيس مجلس الدولة، وبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة ولائحتها فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، والحرص التام على صحة وحياة الزملاء في ظل جائحة كورونا.