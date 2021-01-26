بايدن: إتاحة لقاحات كورونا لجميع الأمريكيين بحلول الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن تتاح لقاحات فيروس كورونا لأي شخص في البلاد بحلول الربيع، وهو هدف طموح لا يمكن تحقيقه إلا بزيادات كبيرة في الوتيرة الحالية للتطعيم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتقدم الولايات المتحدة حاليا نحو 1.2 مليون جرعة يوميا من اللقاح، وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.

وقال بايدن يوم الإثنين إنه يتوقع أن تصل الجرعات قريبا إلى 1.5 مليون جرعة يوميا. وذكر أن الإدارة لديها "تعهدات من بعض المنتجين بأنهم سينتجون المزيد من جرعات اللقاح"، إلا أنه لم يذكر أسماء الشركات.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل 25.2 مليون إصابة حتى الساعة 0352 مساء الاثنين بتوقيت نيويورك.