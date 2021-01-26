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مجلس الشيوخ الأميركي يتسلم رسمياً لائحة اتهام ترامب

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ابوظبي - سيف اليزيد - تسلم مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين رسمياً القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاكمته برلمانياً بتهمة "التحريض على التمرد"، لينطلق بذلك أول إجراء في تاريخ الولايات المتحدة يرمي لعزل رئيس سابق.
والنواب التسعة الذين عينتهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في المحاكمة المرتقبة للرئيس السابق، حملوا القرار الاتهامي وانتقلوا به في موكب سار وسط صمت مهيب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مخترقين نفس الردهات المزينة باللوحات والتماثيل والتي اجتاحها أنصار ترامب في 6 يناير. 
وستبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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