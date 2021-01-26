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مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جانيت يلين وزيرة الخزانة

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ابوظبي - سيف اليزيد - صوّت مجلس الشيوخ الأميركي للمصادقة على تولي جانيت يلين، مرشحة الرئيس جو بايدن، منصب وزيرة الخزانة.
وصوت 84 عضواً بمجلس الشيوخ لصالح يلين مقابل 15 صوتاً ضد المصادقة على تعيينها.
ويلين هي خبيرة اقتصادية تحظى باحترام كبير وتتمتع بالخبرة، وقد ترأست في السابق مجلس الاحتياط الاتحادي ومجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين.
ودعت يلين في الأشهر القلائل الماضية إلى استخدام التحفيز المالي لمكافحة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس .
وستكون يلين أول امرأة تتولى مسؤولية وزارة الخزانة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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