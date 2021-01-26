رئيس مختبر “أسترازينيكا” يأسف لانعدام التنسيق بين الحكومات في المعركة ضد وباء كوفيد-19

جدة - عبدالحي حسين - أعرب رئيس مختبر “أسترازينيكا” البريطاني، باسكال سوريو، اليوم الاثنين، عن أسفه لانعدام التنسيق بين الحكومات في المعركة ضد وباء كوفيد-19.

وقال سوريو خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عبر تقنية الفيديو إن العالم كان يمكن أن يعيش لحظة سعيدة “لكن للأسف لم تكن هذه الحال لأنه كان هناك سلوك من نوع +أنا أولا+”.

وأضاف رئيس المختبر “كان بإمكاننا وكان ينبغي علينا الاستعداد بشكل أفضل لهذا الوباء”.

وأكد سوريو أن “الأمر الذي لم ينجح برأيي هو التعاون بين دول العالم”، مشيرا مع ذلك إلى “نماذج جيدة” للتعاون بين القطاعين الخاص والعام، كما حصل بين شركة أسترازينيكا التي طورت اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

ودعا سوريو إلى تخصيص استثمارات في مجال “الوقاية والكشف والعلاجات الأولية” لكي يكون النظام الصحي مستعدا في المستقبل.

وأعلنت “أسترازينيكا” الجمعة الماضي أن عمليات تسليم لقاحها ستكون أقل من المتوقع في الفصل الأول من العام الجاري بسبب “انخفاض” الإنتاجية في أحد مواقع التصنيع.