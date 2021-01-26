وصول دفعة أولى من لقاح كوفيد-19 إلى مراكش

جدة - عبدالحي حسين - وصلت، اليوم الاثنين إلى مراكش، دفعة أولى من اللقاح ضد كوفيد-19 موجهة إلى جهة مراكش آسفي، تحسبا لإطلاق حملة تلقيح وطنية واسعة خلال الأسبوع الجاري.

ووصلت مركبة محملة بجرعات اللقاح إلى الصيدلية الإقليمية لمراكش، حيث يتم تخزين اللقاح في ظروف آمنة ومعايير دقيقة، قبل توزيعه على مختلف نقاط التلقيح على مستوى الأقاليم التابعة للجهة. وبالمناسبة، قالت المديرة الجهوية للصحة، لمياء شاكري، “توصلنا اليوم بدفعة أولى من اللقاح على مستوى الجهة مخزنة بالصيدلية الإقليمية لمراكش”، مضيفة أن هذه الجرعات ستوزع على أقاليم أخرى بالجهة.

وأوضحت شاكري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بخصوص شروط تخزين اللقاح، فقد سهرت الأطر الصحية على مراقبة حرارة الجرعات عند وصولها، ثم تخزينها بالغرفة الباردة وخزانات مجمدة تظهر حرارة الجرعات (زائد 2 و8 درجات).

من جهته، دعا المندوب الإقليمي للصحة بعمالة مراكش، عبد الحكيم مستعد، المواطنين إلى ضمان نجاح حملة التلقيح الوطنية، والانخراط بشكل كامل في هذه العملية المواطنة التي تروم بلوغ “مناعة جماعية” ضد كوفيد-19 والعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب الآجال.

وذكر مستعد، في تصريح مماثل، بأن المرحلة الأولى من الحملة ستستهدف مهنيي الصحة والسلطات المحلية وقوات الأمن والأطر التعليمية والساكنة التي يتجاوز عمرها 75 سنة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن المغرب توصل، يوم الجمعة الماضي، بأولى دفعات اللقاح البريطاني “أسترا-زينيكا ” الهندي الصنع من جمهورية الهند.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن المملكة ستتوصل بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم “يوم الأربعاء 27 يناير 2021 من جمهورية الصين الشعبية.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية، اقتنت المملكة المغربية كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة (66 مليون جرعة من اللقاح).