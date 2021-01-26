شركة موديرنا: لقاحنا يوفر الحماية من سلالات كورونا الجديدة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت شركة موديرنا الأمريكية للصناعات الدوائية، اليوم الإثنين، بأن لقاحها المضاد لكورونا المستجد يمكن أن يوفر الحماية من السلالات الجديدة للفيروس، لاسيما النسختين المتحورتين اللتين ظهرتا في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن موديرنا تعمل على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية من النسخ المتحوّرة.

ولدراسة آثار اللقاح الموجود والمعرف باسم “ام ار ان آي-1273” أخذت موديرنا عينات من الدم من ثمانية أشخاص تلقوا جرعتين من اللقاح وكذلك من قرود تم تلقيحها.

وقالت موديرنا إن “الدراسة لم تظهر أثرا كبيرا على مستويات الأجسام المضادة ضد السلالة المتحورة بي 1.1.7 مقارنة مع النسخ المتحورة الأخرى” في خصوص النسخة البريطانية لكوفيد-19.