فيضانات الدار البيضاء..لجنة برلمانية بمقر شركة “ليديك”

جدة - عبدالحي حسين - حلت اليوم الاثنين، لجنة برلمانية بمقر شركة “ليديك” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل في مدينة الدار البيضاء، وذلك على خلفية البرنامج المسطر للمهمة البرلمانية الاستطلاعية حول المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن اللجنة البرلمانية المذكورة، ناقشت مع ادارة شركة Lydec مدى احترام هذه المؤسسة لمضامين عقد التديبر المفوض، الذي يربطها مع مجلس مدينة الدارالبيضاء، وذلك بعد الفياضانات الاخيرة التي شهدتها المدينة.

كما ناقشت اللجنة مع ادارة شركة Lydec طريقة اشتغال آليات الحكامة المكونة من المنتخبين ووزارة الداخلية.

وتم التطرق أيضا لعدم تحقيق الاستثمارات الضرورية لتمكين حاضرة الدارالبيضاء من منظومة للتطهير الضرورية للمدينة بحجم الدار البيضاء.

وتستعد اللجنة البرلمانية المذكورة إلى تقديم تقرير مفصل سيقدم إلى مجلس النواب، خلال الأسابيع المقبلة.

ويشار إلى أن المهمة الاستطلاعية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التي وافق مجلس النواب على تشكيلها منذ فبراير 2019، كانت قد شرعت الاثنين الماضي في عملها.