إعلام أمريكي: بايدن يتشكك في إدانة ترامب بـ"الشيوخ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس جو بايدن، يتشكك في إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال محاكمته بمجلس الشيوخ.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن بايدن عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك أصوات كافية لإدانة سلفه في محاكمته.

وقالت إن الرئيس الأمريكي أبدى تشككا في أن يصوت لإدانة ترامب 17 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، وهو العدد اللازم لهذه الخطوة إذا صوت جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الإدانة.

من ناحية أخرى، أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية، مما يمهد الطريق أمام نظر المجلس بكامل هيئته ترشيحه في وقت قريب ربما هذا الأسبوع.

وصوتت اللجنة لصالح مرشح الرئيس جو بايدن للمنصب بواقع 15 صوتا مقابل ثلاثة.

ويشغل دانيال سميث، مدير معهد الخدمة الخارجية السابق، موقع وزير الخارجية بالإنابة في الوقت الحالي.

وبلينكن أحد المقربين من بايدن منذ فترة طويلة، وسبق أن أيد مجلس الشيوخ ترشيحه مرات أحدثها لدى توليه دور الرجل الثاني في وزارة الخارجية في إدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

ومن المتوقع أن يفوز بلينكن بسهولة بتأكيد مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، ينقسمون مناصفة بين الديمقراطيين والجمهوريين، لكن يسيطر عليه رفاق بايدن الديمقراطيون.