هولندا.. موجة عنف جديدة ضد "حظر كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت هولندا مساء الإثنين، ليلة من العنف وأعمال الشغب ضد إجراءات حظر التجول لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الشرطة الهولندية إن مئات من الشباب نفذوا أعمال شغب بعدة مدن بالبلاد، في وقت متأخر مساء الإثنين، بسبب الغضب من الإجراءات الصارمة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتجمع المحتجون في مراكز المدن بهولندا قبل فترة وجيزة من حظر التجول الليلي الرامي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، كما فعلوا يومي السبت والأحد.





وتحرك المحتجون في الشوارع في مجموعات كبيرة، وقاموا بأعمال شغب ونهب في حوالي 10 مدن، بما في ذلك أمستردام ولاهاي وروتردام، وأفادت الشرطة بالقبض على أكثر من 151 شخصا.

وحطم مثيرو الشغب النوافذ ونهبوا المتاجر، ودمروا محطات الحافلات وأضرموا النيران وهاجموا الشرطة بالألعاب النارية والحجارة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، كان عدد من الصحفيين وأطقم التصوير ضحايا لأعمال العنف.