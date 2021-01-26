شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف تعديلات قانون "صندوق تحيا مصر" فى 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر" على رأس أولويات مجلس النواب التشريعية حيث أنه تمت إحالته للمجلس السابق ولم تتم مناقشته.

ونستعرض فيما يلى أبرز أهداف مشروع القانون:

تمكين الصندوق من تنفيذ الأغراض التى أنشئ من أجلها

القضاء على المعوقات التى صادفت تنفيذ الإعفاءات المنصوص عليها للصندوق

سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التى ترد للصندوق من الخارج

شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة

إطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها

إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق

إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله

إعفاء كل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التى ترد له من الخارج

ربط الإعفاءات المشار إليها فى المادة بالضرائب والرسوم التى يتحملها الصندوق