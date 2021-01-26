محمد الفلاح - ميركل وبايدن يتفقان على تعزيز التعاون عبر الأطلسي

الثلاثاء 26 يناير 2021

قال متحدث باسم الحكومة في برلين الإثنين إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا في اتصال هاتفي اليوم الإثنين على أنه لا يمكن التصدي لجائحة فيروس كورونا والتحديات العالمية الأخرى إلا من خلال التعاون الوثيق.



وشهدت العلاقات عبر الأطلسي حالة من الفتور في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي هاجم ألمانيا مرارا وتكرارا بسبب قوتها التصديرية وإنفاقها الدفاعي المنخفض نسبيا داخل حلف شمال الأطلسي.

وبعد اجتماعات حادة لمجموعة الدول السبع الثرية وحلف شمال الأطلسي مع ترامب عام 2017، قالت ميركل إن أوروبا لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على حلفائها وإن القارة يجب أن تصبح أكثر استقلالية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت في بيان إن ميركل هنأت بايدن بتنصيبه في أول مكالمة هاتفية بينهما بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة.

وتابع: ”في الوقت نفسه أعلنت (ميركل) استعداد ألمانيا لتحمل المسؤولية في التعامل مع المهام الدولية مع شركائها الأوروبيين وعبر الأطلسي“.

وأضاف أن ميركل وبايدن اتفقا على أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود الدولية للتغلب على جائحة فيروس كورونا. وقال: ”في هذا السياق رحبت المستشارة بعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية“.

وقال المتحدث إن الزعيمين تحدثا أيضا عن قضايا السياسة الخارجية لا سيما تلك المتعلقة بأفغانستان وإيران وناقشا التجارة والسياسة المتعلقة بالمناخ.