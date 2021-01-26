شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل تراجعا في إصابات كورونا وأول وفاة منذ 13 يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين مع انخفاض الحالات في أشد إقليمين تضررا فيها دون العشرة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 25 يناير كانون الثاني انخفاضا من 124 إصابة في اليوم السابق.

وسجل إقليم هيلونغجيانغ 53 حالة إصابة جديدة. لكن جيلين وخبي، وهما إقليمان آخران في شمال شرق الصين شهدا زيادة كبيرة في الحالات في الأسابيع القليلة الماضية، فتراجعت الإصابات الجديدة فيهما بشدة، فسجل جيلين سبعا وخبي خمسا فقط.

وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 57 من 45 في اليوم السابق.

ويبلغ حاليا إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89197 حالة بينما ارتفع مجمل الوفيات وفاة واحدة إلى 4636، في أول زيادة منذ 13 يناير كانون الثاني.