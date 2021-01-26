شكرا لقرائتكم خبر عن "عدم اكتمال النصاب القانونى".. أبرز التحديات فى انتخابات نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى ،أستاذ الإعلام بجامعة بنها، ضرورة وحتمية انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين واجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة في موعده المحدد وفقا للقانون، الجمعة الأولى من شهر مارس،مع تطبيق الاجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الصحفيين ، مؤكدا أن التحدى الحقيقى الذى يواجه هذه الانتخابات هو تحقيق النصاب القانونى للجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تجرى الإنتخابات على مقعد نقيب الصحفيين، و6 مقاعد بمجلس النقابة، إذ ينص القانون على انعقاد الجمعية العمومية للتصويت، وإقرار الميزانية في الجمعة الأولى لشهر مارس، التي توافق 5 مارس 2021 ، وحتى تكتمل الجمعية العمومية تحتاج إلى حضور 5 آلاف عضو، وحال عدم اكتمالها تحتاج إلى حضور 2500 عضو.

وقال النحاس، فى تصريحات صحفية يجب على مجلس النقابة، مخاطبة مجلس الوزراء لتفعيل المادة الثانية من القرار رقم 2701 لسنة 2020 والتى نصت على أنه يجوز استثناء إقامة المؤتمرات والفاعليات الكبرى وذلك بإذن خاص من رئيس الوزراء بناء على عرض الجهة المختصة والتصريح بذلك بعد اتباع كافة الاجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا .