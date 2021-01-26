أمريكا: اكتشاف أول إصابة بسلالة "كورونا" شديدة العدوى في مينيسوتا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أعلن مسؤولون في ولاية مينيسوتا الأمريكية يوم الاثنين أنه تم تأكيد ظهور حالة الإصابة الأولى في الولايات المتحدة لسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل.

وذكر المسؤولون أنه تم اكتشاف إصابة أحد سكان مينيسوتا الذي سافر مؤخرا إلى البرازيل بكوفيد- 19، المرض الناجم عن الفيروس.

ويسود اعتقاد بأن ما يسمى بسلالة "بي. 1" شديدة العدوى، وأنها ساهمت في الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة في مدينة ماناوس البرازيلية.

كما يُعتقد أيضا أن سلالتين أخريين من فيروس كورونا، تم اكتشافهما في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ينتقلان بسهولة أكبر.