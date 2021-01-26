بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين على أمر تنفيذي لتشديد سياسات الحكومة الأمريكية بشأن "شراء المنتجات الأمريكية".

وقال بايدن للصحفيين: "سنستخدم أموال دافعي الضرائب لإعادة بناء أمريكا. سنشتري المنتجات الأمريكية وندعم الوظائف الأمريكية"، مشددا على الحاجة إلى نقابات عمالية قوية.

وأشار بايدن إلى أن هذا الجهد سيشمل جميع المشتريات الحكومية الأمريكية، وستحتاج أي وكالات اتحادية تخطط لشراء منتجات أجنبية إلى طلب إعفاء من البيت الأبيض ثم نشر الطلب علنا.

ولن يتم استخدام الإعفاءات إلا في ظروف محدودة، عندما يكون هناك حاجة رئيسية تمس الأمن القومي أو حاجة طارئة على سبيل المثال.

وستعين إدارة بايدن أيضا مديرا لمبادرة "صنع في أمريكا" في مكتب الإدارة والميزانية التابع للحكومة الأمريكية.