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أول امرأة تتولى المنصب.. جانيت يلين وزيرة للخزانة الأمريكية

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - أول امرأة تتولى المنصب.. جانيت يلين وزيرة للخزانة الأمريكية

الثلاثاء 26 يناير 2021

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة في إدارة بايدن.

 

بهذا القرار تصبح جانيت (74 عاماً) هي المسؤولة الثالثة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتبوّأ هذا المنصب. 

 

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صادق على تعيين مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، ووزير الدفاع لويد أوستن.

 

وجانيت التي كانت أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتبوّأ منصبي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) ورئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، ستؤدّي في منصبها الجديد دوراً رئيسياً في صياغة السياسة الاقتصادية لإدارة بايدن، في وقت تواجه فيه البلاد التداعيات الكارثية لجائحة (كوفيد-19).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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