شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا.. 75.5 ألفا في كوريا الجنوبية و 368.6 ألفا باليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية عند 75 ألفا و521 إصابة حتى الساعة 07:30 صباحا بتوقيت سول.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1360 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 62 ألفا و956 شخصا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.

فيما استقر إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان عند 368 ألفا و645 إصابة حتى الساعة 07:30 صباحا بتوقيت طوكيو.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي في البلاد 5194 وفاة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعافى 290 ألفا و386 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد قبل نحو 52 أسبوعا.