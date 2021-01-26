محمد الفلاح - بايدن: أمريكا تقترب من تحقيق مناعة القطيع

الثلاثاء 26 يناير 2021

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، أنّه يتوقّع أن تقترب الولايات المتّحدة بحلول الصيف المقبل من بلوغ ”مناعة القطيع“ أي المناعة الجماعية ضدّ فيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ عمليات التلقيح ستتمّ بوتيرة متسارعة خلال الربيع.



وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ”أشعر بالثقة بأنّنا سنكون، بحلول هذا الصيف، في طريقنا لبلوغ مناعة القطيع“.

وكان مسؤول بالبيت الأبيض قد قال الأحد، إن بايدن يعتزم إعادة فرض حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وإيرلندا ومعظم دول أوروبا.

وأضاف المسؤول أن بايدن سيوسع هذا الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب أفريقيا، وذلك بسبب تقارير تشير إلى أن نسخا متحورة من فيروس كورونا المستجد تعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة.

ويعد قرار الرئيس الديمقراطي هذا جزءا من خطة الإدارة الأمريكية الجديدة لكبح كوفيد-19.