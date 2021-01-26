محمد الفلاح - منهج الصبر.. استراتيجية بايدن للتعامل مع الصين

الثلاثاء 26 يناير 2021

أعلن البيت الأبيض عن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن في تعامله مع الصين.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الإثنين، إن الولايات المتحدة في منافسة شديدة مع الصين وإن الرئيس بايدن يرغب في تناول العلاقات مع بكين بمنهج "الصبر".

وأضافت ساكي، في إفادة صحفية بالبيت الأبيض قائلة: "نحن نبدأ (انطلاقا) من منهج الصبر فيما يتصل بعلاقتنا مع الصين".

وتابعت قائلة : "هذا يعني أننا سنجري مشاورات مع حلفائنا. (يعني) أننا سنجري مشاورات مع الديمقراطيين والجمهوريين، وإننا سنسمح لعملية التفاعل بين المؤسسات أن تشق طريقها لبحث وتقييم الكيفية التي يمكن أن نتبعها للمضي قدما بعلاقتنا".

وكان الجيش الأمريكي،أعلن الأحد الماضي، دخول حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" بحر الصين الجنوبي، بعد أيام من تنصيب الرئيس بايدن.

وذكرت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان، أن المجموعة الهجومية دخلت بحر الصين الجنوبي.

وأضاف أنها دخلت الممر المائي، الذي تطالب الصين بالسيادة على جزء كبير منه، لإجراء عمليات روتينية "لضمان حرية البحار وبناء شراكات تعزز الأمن البحري".

وجاء في بيان الجيش الأمريكي أن حاملة الطائرات تبحر برفقة طراد الصواريخ الموجهة بانكر هيل، والمدمرتين راسل وجون فين المسلحتين بصواريخ موجهة، في خطوة قد تثير غضب بكين.