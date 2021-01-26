جانيت يلين وزيرة للخزانة الأمريكية.. أول امرأة تتولى المنصب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين وزيرة للخزانة في إدارة بايدن.

بهذا القرار تصبح جانيت (74 عاماً) هي المسؤولة الثالثة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة تتبوّأ هذا المنصب.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صادق على تعيين مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، ووزير الدفاع لويد أوستن.

وجانيت التي كانت أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتبوّأ منصبي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) ورئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، ستؤدّي في منصبها الجديد دوراً رئيسياً في صياغة السياسة الاقتصادية لإدارة بايدن، في وقت تواجه فيه البلاد التداعيات الكارثية لجائحة كورونا (كوفيد-19).