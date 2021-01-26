وزير الاستخبارات الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي وزير الدفاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى إيلي كوهين وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي زيارة إلى السودان، الإثنين التقى خلالها وزير الدفاع اللواء ركن يسن إبراهيم يسن، ورئيس جهاز المخابرات العامة.

وقال مصدر أمني سوداني رفيع المستوى لـ"الخليج 365"، إن كوهين التقى والوفد المرافق له، أيضاً الفريق أول ركن جمال عبد المجيد رئيس جهاز المخابرات العامة السودانية، وهي الزيارة الأولى من نوعها لوزير إسرائيلي منذ توقيع اتفاق السلام بين البلدين في 6 يناير الجاري.

وأكد المصدر أن الزيارة استمرت ليوم واحد، وكانت استخباراتية بحتة، وتم خلالها بحث ملفات أمنية وعسكرية.

وهذه ثالث زيارة يجريها مسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين إلى السودان، منذ إعلان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق سلام.





والجمعة الماضية، أبلغ مصدر سوداني ”الخليج 365” أن بلاده تعتزم إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في أولى جلسات البرلمان المنتظر تشكيله خلال أيام، وذلك بعد 6 عقود من السريان.



وتم سن قانون مقاطعة إسرائيل في السودان عام 1958، ويقضي بحظر البضائع وكافة أنواع التعاون التجاري معها، وينص على عقوبات رادعة للمخالفين.



وكان موقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي، أكد أن كوهين زار العاصمة السودانية الخرطوم لعدة ساعات والتقى عدد من المسؤولين السودانيين.

ولم يعلن عن هذه الزيارة، وهي الأولى لوزير إسرائيلي إلى السودان، مسبقا.

وقال الموقع الإسرائيلي: "إن وزير شؤون الاستخبارات إيلي كوهين زار السودان الإثنين، والتقى بكبار المسؤولين في البلاد ورؤساء جهاز الدفاع والاستخبارات".

من جانبه، قال كوهين في بيان: "لدي ثقة أن هذه الزيارة ستضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان، وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".

وأشار البيان الإسرائيلي أيضاً إلى أنه تم الاتفاق على أن يزور وفد سوداني إسرائيل في الفترة المقبلة.