شكرا لقرائتكم خبر عن هروب دبلوماسي كوري شمالي إلى الجنوب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في أحدث حلقة من عمليات هروب مسؤولين كوريين شماليين، قال نائب في البرلمان الكوري الجنوبي أمس (الإثنين)، إن القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية في الكويت ريو هيون وو، فر إلى كوريا الجنوبية. وتولى هيون منصب القائم بأعمال السفير في سفارة كوريا الشمالية في الكويت منذ طرد السفير السابق سو تشانج سيك في 2017 إثر قرار من الأمم المتحدة بتقليص التمثيل الدبلوماسي لبيونغ يانغ في الخارج.

وقال النائب تاي يونغ هو، الذي كان نائب سفير كوريا الشمالية لدى بريطانيا قبل أن يستقر في كوريا الجنوبية في 2016 وينتخب نائباً العام الماضي، إن ريو فر لكوريا الجنوبية في سبتمبر الماضي. وأضاف تاي أن ريو هو أيضاً صهر جون إيل تشون الذي أشرف في وقت من الأوقات على مكتب حزب العمال الحاكم المسؤول عن إدارة الخزائن السرية لأسرة كيم الحاكمة والمعروفة باسم الغرفة 39.