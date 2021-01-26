شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف كردية من هجوم تركي على الشمال السوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية زيدان العاصي، من عدوان تركي على المنطقة، معتبراً أن «أي هجوم يعني حرباً جديدة لا نهاية لها». وقال العاصي في تصريحات لوكالة أنباء هاوار الكردية أمس (الإثنين): إن القوات العسكرية في شمال وشرق سورية سترد على أي هجوم تركي محتمل. وأضاف: إذا قامت تركيا بشن هجوم أو أي عمل آخر، فإن الحرب لن تكون محصورة حينها بديرك فقط بل ستكون حرباً مفتوحة على كامل الحدود.

ولفت إلى فشل الهجمات التركية الأخيرة على عين عيسى، مؤكداً أن أنقرة فشلت أكثر من مرة رغم محاولاتها، ولم تتمكن من احتلال أية بقعة من بلدة عين عيسى أو التقدم خطوة فيها.

وكان رتل تركي جديد دخل نحو الأراضي السورية بعد منتصف ليل السبت - الأحد، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في آذار الماضي، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة إلى وجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أسابيع، أن القوات التركية باشرت إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في محيط عين عيسى شمالي الرقة، وبدأت في أعمال الحفر وجلب معدات عسكرية ولوجستية لتشييد القاعدة، وهي ثاني قاعدة تقوم بإنشائها منذ أواخر نوفمبر.