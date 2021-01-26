شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إثيوبيا تماطل.. وشروطها مرفوضة والان مع التفاصيل
وحول إمكانية وجود تفاوض مع إثيوبيا لحل النزاع الحدودي، قال إن التفاوض أمر وارد في حال وجود نزاعات، مضيفاً «نحن لا نعترف أصلاً بوجود نزاع حتى نقبل التفاوض حوله». وشدد وزير الدفاع على رفض الخرطوم أي شروط إثيوبية، معتبراً أن «ما يمكن قبوله فقط هو وضع العلامات على الحدود المرسمة مسبقاً ليعرف كل طرف مسؤولياته، ومن ثم يمكننا قبول أي تفاوض على تبعات هذا الأمر».
ولفت إلى أنه طيلة الفترة الماضية كانت إثيوبيا تدعي أن من يقاتل في المناطق الحدودية مع السودان هم مليشيا لا مسؤولية لها عليهم. واليوم اتضح أن هذا الادعاء غير صحيح وأن من يقاتل هم عناصر الجيش الفدرالي الإثيوبي. وأكد أن أديس أبابا ظلت لوقت طويل تعمد لشن هجمات على المدنيين السودانيين لتهجيرهم، وقال إن إثيوبيا اعتادت منذ زمن على شن هجوم على المدنيين في مناطق الفشقة لتجبرهم على ترك منازلهم والنزوح عنها، وتمكنت بهذا الأسلوب البشع من تهجير سكان 30 قرية كانت ممتدة على شرق النهر العطبراوي. وطالب إثيوبيا بالكف عن هذه الممارسات.