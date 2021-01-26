شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن والظلاميون.. حذار من شيطنة إخوانية جديدة والان مع التفاصيل
ويمتاز الديموقراطيون بالعمل المؤسسي، ولا يعتقد المراقبون أن التجربة (الأوباموية) ستكون مقبولة في مرحلة (البايدنية) الجديدة؛ حتى لو كان لبايدن موقف خاص في مسألة الإخوان، فإنه سيترك المجال لبقية المؤسسات لتشاركه الرأي، وعلى الأرجح سيلتزم بالرأي الغالب لديها، وهذا ما يفتح الباب فعلاً لتحريك القضايا المتعلقة بالحركات الإرهابية التي تؤجج الصراعات في المنطقة. ومن خلال تجربة الإسلام السياسي التي حدثت إبان فترة الربيع العربي أو ما يجري حاليا في تونس وليبيا يجب أن تحذر إدارة بايدن وتتحوط من شيطنة أو لدغة من الإخوان المسلمين؛ هذه الجماعة التى تشبه العصابات والمرتزقة التي تقتات من الدين الإسلامي وأصبحت تنتشر كالسرطان الخبيث فى أوساط المجتمع العربي من خلال نشاطاتها المشبوهة، ومن خلال استغلالها للدين بأقبح صورة، وبسط نفوذها من بوابة فقر المجتمعات العربية لتنشر أفكارها الشيطانية التي تنفرد بميزة الإقصائية والعدائية لكل فكر مغاير لها بل وتنتهج التكفير والأعمال التخريبية والإرهابية نهجاً. وتتوهم جماعة الإخوان المسلمين أن فوز جو بايدن قد يفتح لها باب العودة إلى الإسلام السياسي، فيما يقول مراقبون إن بايدن ليس أوباما، وإن مشروع استخدام الإخوان قد ذهب مع أوباما بلا رجعة. وباتت وسائل إعلامية إخوانية واهمة تضع قوائم للمكاسب المنتظرة الواهية من فوز بايدن، وهي إما تنسى أو تتناسى أن قواعد اللعبة تغيرت في المنطقة والدول المعتدلة لن تسمح بتكرار التجرية الأوباموية لوجود تغييرات كبيرة في المنطقة، إلى جانب أن إدارة بايدن ستراعي مصالح الولايات المتحدة ولن تتعارض مع التغييرات في المنطقة، فضلا عن أن أولويات بايدن ستكون باتجاه الداخل الأمريكي وترتيب البيت من الداخل. إن سياسة الديموقراطيين بدأت تتكشف ومتغيرات المنطقة لن تسمح ولن تتحمل تجربة أوباموية جديدة.