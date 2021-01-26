شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن اكتمال وصول بعثة «يونيتامس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، اكتمال وصول البعثة الأممية لمساعدة السودان «يونيتامس» في 2 فبراير المقبل، فيما يصل الخرطوم اليوم الثلاثاء، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، اندرو يونغ، في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة «يونيتامس» السفير عمر الشيخ، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، «سيكتمل وصول البعثة الأممية بقدوم رئيسها الألماني فولكر بيرثس، إلى الخرطوم في 2 فبراير».

وأوضح أن البعثة بدأت أعمالها فعلياً قبل شهرين عقب وصول كبير موظفيها ستيفين سكويرا، والقائمة بأعمال البعثة ستيفاني خوري.

وأضاف: «مهام البعثة تتركز على 4 محاور وهي دعم عملية التحول السياسي، ووضع الدستور، وتنفيذ الوثيقة الدستورية، والتمهيد لإجراء الانتخابات، لتحقيق السلام الشامل والمصالحة الوطنية في السودان».

وأوضح عضو اللجنة السفير مصطفى أبوعلي، أن البعثة ستضم 269 موظفاً دولياً .

إلى ذلك، يصل البلاد، اليوم الثلاثاء، نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، اندرو يونغ، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقالت وكالة (سونا)، أمس، إن المسؤول الأمريكي سيبحث بناء القدرات الأمنية والدفاعية وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة. وأشارت إلى أن يونغ سيلتقي رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.

ووصل السفير ادريان نور فولك سفير كندا لدى السودان، ولاية غرب كردفان في زيارة للولاية تستغرق خمسة أيام يلتقي خلالها بمسؤولين في حكومة الولاية.

كما يزور السفير الكندي، برفقة والي غرب كردفان، منطقة هجليج النفطية بمحلية كيلك؛ للقاء وزير الطاقة والتعدين المهندس خيري عبدالرحمن بحقل هجليج للبترول.