شكرا لقرائتكم خبر عن «موديرنا»: لقاحنا فعّال ضد النسختين المتحوّرتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطت أستراليا الضوء الأخضر للقاح فايزر،فيما أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طوّرته لا يزال فعّالاً ضد النسختين المتحوّرتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس،في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة دراسة ومتابعة تحورات فيروس كورونا، فيما أعاد فيه الرئيس بايدن القيود المتعلقة بالسفر.

في الأثناء، لا يزال العالم منشغلاً بالتلقيح وتطوير اللقاحات، وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون أنّ وكالة الأدوية الأستراليّة أعطت الضوء الأخضر للقاح كوفيد-19، الذي تُنتجه شركة فايزر والذي يُفترض أن يتمّ إعطاء الجرعات الأولى منه اعتباراً من نهاية فبراير.

وهذا أوّل لقاح ضدّ كوفيد-19 في أستراليا تعتمده إدارة السلع العلاجيّة. وطلبت أستراليا 10 ملايين جرعة من شركة فايزر، ما سيمكّنها من تحصين خمسة ملايين شخص. وستُعطى الأولويّة للعاملين الصحّيين وكبار السنّ.

جرعة إضافية

من جهتها، أوضحت شركة موديرنا أنها تعمل على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية من النسخ المتحوّرة. وأعلن رئيس مجلس إدارة موديرنا ستيفان بانسيل «البيانات الجديدة مشجعة للغاية، ما يعزز ثقتنا بأن يؤمن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 حماية من هذه النسخ الجديدة المتحورة».

وأضاف «وللمزيد من الحيطة وللاستفادة من مرونة منصتنا الخاصة باللقاح نعمل على تطوير مادة تعزز فاعلية اللقاح ضد النسخة المتحورة من كوفيد-19 التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا». وأكدت موديرنا في نهاية التجارب التي أجرتها أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى «النسخ المتحوّرة المكتشفة حتى تاريخه».

تتبع التحورات

وقالت رئيسة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الهيئة تكثف جهودها لتتبع تحورات فيروس كورونا لضمان بقاء أن تظل لقاحات وعلاجات كوفيد-19 متقدمة على المتغيرات الجديدة للمرض إلى أن يتم تحقيق مناعة جماعية.

وتحدثت الطبيبة روشيل والينسكي عن الآثار المترتبة على الفيروس سريع التطور خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، وقالت والينسكي، التي تولت رئاسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأربعاء الماضي، إن أكبر سبب مباشر لبطء توزيع اللقاح هو أزمة الإمدادات التي تفاقمت، بسبب التخبط بشأن حجم المخزون الموروث من إدارة ترامب.

بايدن يفرض

وفرضت قيود جديدة في الكثير من الدول لمواجهة المخاوف حيال النسخ الجديدة من الفيروس.

وسيُعيد الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأمريكيّين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وأيرلندا ومعظم دول أوروبا، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض، في وقت تُكثّف الإدارة الجديدة عملها بهدف الاستجابة للجائحة. وأضاف المسؤول أنّ بايدن سيوسّع هذا الحظر، ليشمل أيضاً المسافرين الذين توجّهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب إفريقيا.

فرنسا تشديد

وشددت فرنسا التي فرضت في الأساس حظر تجول صارم، الأحد، من عمليات التدقيق عند الحدود واشترطت إبراز فحص سلبي النتيجة للمسافرين القادمين من الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الإجراء مطلوباً من الوافدين من دول أخرى.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران «إذا لم تنخفض الأعداد فإن الحكومة «ستتخذ تدابير إضافية من بينها الإغلاق. (وكالات)