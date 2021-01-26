شكرا لقرائتكم خبر عن رفض ليبي لتمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» القادة السياسيين في البلاد والدول الداعمة لمؤتمر برلين، إلى إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية فوراً، وعدم تمديد مهلة انسحابها من البلاد لفترة إضافية أخرى، فيما أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن موسكو لديها اتصالات مع جميع القوى الليبية، وتتصرف في ليبيا بشفافية تامة، في حين رسم آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، صورة قاتمة، عن الوضع الليبي بعد مرور نحو 10 سنوات على سقوط نظام العقيد معمر القذافي، مقرّاً بحدوث «فشل تام» اليوم خلافاً لأهدافهم السابقة من وراء التدخل العسكري في ليبيا.

ويأتي ذلك رداً على أنباء تحدثت عن اعتزام اللجنة العسكرية المشتركة تمديد مهلة مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية لليبيا ل3 أشهر إضافية.

وقال عضو اللجنة عن حكومة الوفاق مختار النقاصة، في تصريحات إعلامية، إنه لا صحة لما يشاع عن تمديد اللجنة المهلة الممنوحة للقوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة البلاد في غضون 90 يوماً إضافية، مؤكداً أن آخر بيان للجنة العسكرية شدّد على ضرورة خروجهم فوراً.

والسبت الماضي، دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، في بيان، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

وطالبت اللجنة في بيانها، الدول المعنية «بالتنفيذ الفوري، لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن».

وبعد 3 أشهر من توقيعه في مدينة جنيف السويسرية، نجح الاتفاق بين حكومة الوفاق والجيش الليبي في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى؛ لكنه فشل في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في مهلة ال90 يوماً المحدّدة، وهو أكبر عقبة أمام تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

موسكو: علاقتنا متجذرة

إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن موسكو لديها اتصالات مع جميع القوى الليبية، وتتصرف في ليبيا بشفافية تامة. وقال بوجدانوف، في تصريحات للصحفيين نشرتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أمس الاثنين: «لدينا اتصالات مع الجميع، سواء مع غرب أو شرق البلاد، ومع حكومة الوفاق والبرلمان والجيش الليبي والقوى الأخرى، بمن فيها أنصار النظام السابق؛ لذلك، نحن نتصرف بشفافية تامة خلال اتصالاتنا بالأطراف الليبية.

جوبيه: تدخل «الناتو» لم يحقق أهدافه

على صعيد آخر، رسم آلان جوبيه وزير الخارجية الفرنسي في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، صورة قاتمة، عن الوضع الليبي بعد مرور نحو 10 سنوات على سقوط نظام معمر القذافي، مقرّاً بحدوث «فشل تام» اليوم خلافاً لأهدافهم السابقة من وراء التدخل العسكري في ليبيا، كما أقر «أنه كان بإمكانه أن يفعل ما هو أفضل» لمساعدة قادة البلاد بعد الثورة.

وقال الرئيس السابق للدبلوماسية الفرنسية في مقابلة مع جريدة «لوباريزيان»، أمس الأول الأحد، إن «الوضع الليبي لا يزال يشهد فوضى حتى اليوم، فمنذ سقوط معمر القذافي تعاني البلاد حرباً بين السلطات المتنافسة في الشرق والغرب، وبدعم من القوى الدولية لكل منهما». ووفقاً لآلان جوبيه، كان نظام معمر القذافي أسوأ الأنظمة في ذلك الوقت.

مذبحة وشيكة

وأكد جوبيه أن التدخل العسكري جاء استجابة لنداءات المساعدة من أهل بنغازي، وخلال اتصالاتهم مع المجلس الوطني الانتقالي أشاروا إلى معلومات تفيد بأن دبابات القذافي كانت على بعد ساعات قليلة فقط من «وقوع مذبحة». وعلى إثره أكد حصوله على الضوء الأخضر من مجلس الأمن الدولي؛ لشن التدخل بالتعاون مع شركائه.

لكنه استطرد يقول: عندما أعيد قراءة خطابي في عام 2011 وألقي نظرة على الوضع اليوم أرى أن الفشل الذريع كامل؛ إذ لم يتم تحقيق أي هدف من الأهداف التي وضعناها لتعزيز الحريات، وخلق شراكة اقتصادية واجتماعية أكثر فاعلية.

واعترافاً بنصيب من المسؤولية في هذا الوضع، اعتبر الوزير السابق أنه كان بإمكانه أن يفعل ما هو أفضل بمرافقة قادة المجلس الوطني الانتقالي على طريق الديمقراطية بدلاً من تركهم ينخرطون فيما يجهلونه تماماً.

وإجمالاً، يرى جوبيه، أنه ليس متأكداً من أن شعوب المنطقة أكثر سعادة اليوم مما كانت عليه في عام 2011. (وكالات)