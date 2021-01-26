شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «المركزي» السعودي يتولى مهام دعم التعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتولى فهد المبارك، الذي تم تعيينه بموجب أمر ملكي، منصب محافظ للبنك المركزي السعودي للمرة الثانية. ويتزامن ذلك مع تحرك المملكة للتعافي الاقتصادي حاد بسبب جائحة كوفيد-19.

شغل المبارك، الذي قاد مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل في الفترة بين 2011 و2016، مناصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مورجان ستانلي بالمملكة، كما شغل منصب رئيس البورصة السعودية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن خبرته المصرفية الاستثمارية يمكن أن تكون مفيدة بينما تسعى المملكة إلى اجتذاب استثمارات في مشروعات كبرى.

ولدى المركزي السعودي حوالي 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تستخدم بشكل أكبر لدعم النمو، بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسّع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ أصوله 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، يعتزم استثمار ثلاثة تريليونات ريال في قطاعات جديدة على مدار السنوات العشر المقبلة وضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025.