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محافظ «المركزي» السعودي يتولى مهام دعم التعافي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتولى فهد المبارك، الذي تم تعيينه بموجب أمر ملكي، منصب محافظ للبنك المركزي السعودي للمرة الثانية. ويتزامن ذلك مع تحرك المملكة للتعافي الاقتصادي حاد بسبب جائحة كوفيد-19.
شغل المبارك، الذي قاد مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل في الفترة بين 2011 و2016، مناصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مورجان ستانلي بالمملكة، كما شغل منصب رئيس البورصة .
ويقول خبراء اقتصاديون إن خبرته المصرفية الاستثمارية يمكن أن تكون مفيدة بينما تسعى المملكة إلى اجتذاب استثمارات في مشروعات كبرى.
ولدى المركزي السعودي حوالي 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تستخدم بشكل أكبر لدعم النمو، بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسّع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وقال الأمير إن صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ أصوله 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، يعتزم استثمار ثلاثة تريليونات ريال في قطاعات جديدة على مدار السنوات العشر المقبلة وضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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