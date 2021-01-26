شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي يهدي شرطة دبي لقب الهواة في بطولة السلم للدراجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج ياسر جمعة البلوشي من شرطة دبي بالمركز الأول لسباق الهواة الإماراتيين لمسافة 136 كم وذلك ضمن النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، وتقام منافساتها في منطقة سيح السلم في دبي، وحل في المركز الثاني عامر الدهماني من فريق تريك إم 7، وفاروق الجسمي في المركز الثالث من فريق تريك إم 7.

وعلى صعيد ترتيب الفرق، جاء فريق تريك إم 7 في المركز الأول، وتورك في المركز الثاني، وشرطة دبي في المركز الثالث.

وأقيم السباق لمسافة 136 كلم بمشاركة 79 دراجاً، و10 فرق، هي: تريك إم 7، شرطة دبي، الوثبة، الشعفار جميرا، ربدان، ياسي، تورك، تريك الإمارات، بي آر، الدراويش، وأشرف على السباق طاقم تحكيم إماراتي في إطار دعم اللجنة المنظمة للكفاءات الوطنية في جميع فرق العمل، وضم 8 أفراد، هم: علي اليعربي، سيف الشرقي، عبد الله الحوسني، وليد الشامسي، يوسف المعيني، خالد المنصوري، علي الظنحاني وعائشة عبد الله.

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن المشاركة الواسعة التي بلغ عددها 10 فرق تدل على انتشار الوعي بهذه الرياضة، وأضاف: «هذا الأمر يؤكد أن البطولة حققت هدفاً مهماً جداً هو تحفيز الرياضيين الأفراد والمؤسسات الوطنية والشخصيات لتكوين فرقها الخاصة بالدراجات الهوائية وهي الرياضة الرائعة ذات الفوائد العديدة على صحة وحيوية وسعادة ممارسيها».

وعبر الفلاسي عن سعادته بالأداء الذي قدمه المشاركون والتنافس القوي بين الفرق والأفراد المشاركين، فنحن نشهد في هذه البطولة نمواً واضحاً وكبيراً في الممارسين والجهات التي تتبنى تكوين الفرق والمشاركين في البطولة، وسنواصل العمل لإتاحة الفرصة أمام أبناء الوطن والفرق الوطنية للمشاركة في سباقات هذه البطولة خلال المواسم المقبلة أيضاً. وعبر ياسر البلوشي من فريق شرطة دبي عن سعادته بالتتويج بلقب السباق، مؤكداً أن المنافسات كانت صعبة للغاية بين جميع الفرق المشاركة، وأكد أن المنافسات كانت صعبة وقوية بين جميع الفرق، حيث فرضت ظروف السباق نفسها على الجميع دون أن تكون هناك أي استراتيجية خاصة من فريقه.