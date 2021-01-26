عضو "تنسيقية شباب الأحزاب": ثورة 30 يونيو استعادت مصر ممن اختطفوها

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القاهرة - سامية سيد - قال محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، إنه من مكتسبات ثورة 25 يناير أن صوت المواطن أصبح يغير في نتيجة الانتخابات، وأصبح المواطن هو البطل في العملية الانتخابية، وأصبح كل من يبلغ السن القانوني له حق التصويت عكس السائد قبل 25 يناير حيث كان يقتصر التصويت على من يمتلكون بطاقات حمراء فقط.

وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته لقائه اليوم ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة on، أن شباب 25 يناير يحملون مبادئ الثورة، ولعل منها حرية الرأي والتعبير والعدالة الاجتماعية ووجود فرص متكافئة للجميع، إلى جانب التمكين في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.

ومن جانبها، قالت أميرة العادلى، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، نتمنى أن يكون لدينا المزيد من الشفافية، وحرية الرأي، الحديث في مختلف الموضوعات، ففي الفترة الأخيرة السوشيال ميديا تغير أشياء في المجتمع، حيث من الممكن أن يتم محاسبة مسئول، والوصول لمشهد سياسي مرضى يتم من خلال تعديل البنية التشريعية نفسها، سواء من خلال تعديل قانون الأحزاب، أو خروج قانون المحليات للنور.

وفى سياق متصل، قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، إن فترة حكم الإخوان كانت فترة كاشفة، وثورة 30 يونيو استعادت مصر ممن اختطفوها، الحديث عن كون ما حدث في 25 يناير ثورة من عدمه هذا الكلام خلف ظهورنا وأصبح لدينا شباب، ونحن في منتصف الطريق نحو حياة اقتصادية منضبطة وبنية متكاملة للوصول للرؤية شبه المثلى نستطيع الجزم بأننا حققنا الكثير.

ويرى النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أننا نطمح استكمال الطريق، ونحن قطعنا خطوات، هناك تشريعات، لا تزال المجالس المحلية تفتح مساحة أكبر أمام الشباب، وفي البنية التشريعية قانون حرية تداول المعلومات يمثل أهمية كبرى، خاصة وأن هناك جزء كبير من الأزمات يتمثل في الهجوم على الدولة المصرية في إشاعة أخبار كاذبة في الوقت الذي تتأخر المعلومات الحقيقية عن الخروج للنور، مما يستوجب سرعة خروج القانون للنور، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل تمكين سياسي واقتصادي ونريد المزيد من هذه المشروعات لتمكين الشباب.