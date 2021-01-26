الجامعة العربية تدعم الحكومة اليمنية الجديدة

قامت تظاهرة ضمت آلافا من الحوثيين المسلحين ومؤيدين لهم مدعومين من إيران في صنعاء تنديدا بقرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف حركتهم منظمة إرهابية، وهو ما يؤكد على أهمية هذا التصنيف ويفضح مدى تأثيره عليهم.

وفي سياق آخر بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عبر تقنية «فيديو كونفرانس» آخر مستجدات الوضع اليمني في ظل استقرار حكومة الكفاءات السياسية ومباشرتها سلطتها في عدن.

حيث أكد أبو الغيط، في بيان عن دعم الجامعة العربية الكامل للحكومة الجديدة التي جاءت على خلفية اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية برعاية المملكة العربية السعودية، مجددا إدانة محاولات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ترويع الحكومة ومسؤوليها عبر الأعمال الإرهابية، على غرار التفجيرات التي شهدها مطار عدن في يوم وصول الحكومة الجديدة لعدن.

جبهة شرعية

وعدّ أبو الغيط تشكيل حكومة الكفاءات خطوة مهمة على طريق توحيد جبهة الشرعية في مواجهة الحوثيين، مؤكدا أهمية العمل بشكل حثيث على استعادة ثقة الشعب اليمني، وتحسين مستوى المعيشة، ومواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي تُعاني منه البلاد.

وشدد على دعمه للعملية السياسية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، من أجل التوصل إلى إعلان مشترك يكون نقطة بداية في بناء الثقة، والتمهيد للحل السياسي على أساس من القرارات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2216، ومُخرجات الحوار الوطني الشامل، ومقررات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.