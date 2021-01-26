التحذير من هجمات لداعش في بغداد

حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، محمد رضا الحيدر، من هجمات لعناصر تنظيم «داعش» تستهدف المدنيين في مناطق متفرقة ببغداد، انطلاقا من أماكن في مناطق حزام بغداد.

وأوضح: «ما زلنا ننتظر إصدار الأوامر الرسمية بشأن إجراء تغيير في القيادات الأمنية من قبل القائد العام للقوات المسلحة»، مؤكدا أنهم سيعملون على استجواب كبار المسؤولين بوزارتي الدفاع والداخلية، وأن الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية انفجار ساحة الطيران ببغداد.

وذكر «الحيدر»: «السياسية الأمريكية في العراق ثابتة ولن تتغير، ونسعى إلى انحسار الصراع الأمريكي في العراق»، لافتا إلى أن نشاط «داعش» بين سورية والعراق غير مرصود.