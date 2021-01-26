إندونيسيا تحتجز ناقلتي نفط إيرانية وبنمية

ذكرت السلطات الإندونيسية أنها احتجزت ناقلتي نفط، واحدة إيرانية والأخرى بنمية، للاشتباه بنقلهما خاما غير قانوني في مياه هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وأوضحت الوكالة الإندونيسية المسؤولة عن الأمن البحري أن الناقلتين: «إم. تي. هورس»، التي ترفع العلم الإيراني، و«إم. تي. فريا»، التي ترفع العلم البنمي، رصدتا قبالة سواحل مقاطعة «كاليمانتان» الأحد، وتم احتجازهما بعد رفض طاقميهما الاستجابة للاتصالات اللاسلكية.

وصرح الناطق باسم الوكالة، ويسنو برامانديتا، لوكالة «فرانس برس»: «احتجزنا الناقلتين الأجنبيتين ونواصل تحقيقاتنا»، مضيفا: «يتم استجواب الطاقمين حاليا».

مخالفات كثيرة

يشتبه بارتكاب أفراد الطاقمين الكثير من المخالفات، منها عدم عرض علمي الناقلتين، ووقف تشغيل أنظمة تحديد الهوية، لتجنب اكتشاف عملية نقل النفط الخام بشكل غير قانوني من ناقلة إلى أخرى.

وقد اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، طهران مرارا بالقيام بعمليات بيع نفط سرية، لتجنب العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها في 2018 بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني.

وكان توقيف الناقلة الكورية أبرز احتجاز تقوم به قوات بحرية إيرانية منذ أكثر من عام، علما بأنه سبق لها اعتراض وتوقيف سفن تعبر في الخليج.

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