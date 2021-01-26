وأوضحت الوكالة الإندونيسية المسؤولة عن الأمن البحري أن الناقلتين: «إم. تي. هورس»، التي ترفع العلم الإيراني، و«إم. تي. فريا»، التي ترفع العلم البنمي، رصدتا قبالة سواحل مقاطعة «كاليمانتان» الأحد، وتم احتجازهما بعد رفض طاقميهما الاستجابة للاتصالات اللاسلكية.
وصرح الناطق باسم الوكالة، ويسنو برامانديتا، لوكالة «فرانس برس»: «احتجزنا الناقلتين الأجنبيتين ونواصل تحقيقاتنا»، مضيفا: «يتم استجواب الطاقمين حاليا».
مخالفات كثيرة
يشتبه بارتكاب أفراد الطاقمين الكثير من المخالفات، منها عدم عرض علمي الناقلتين، ووقف تشغيل أنظمة تحديد الهوية، لتجنب اكتشاف عملية نقل النفط الخام بشكل غير قانوني من ناقلة إلى أخرى.
وقد اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، طهران مرارا بالقيام بعمليات بيع نفط سرية، لتجنب العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها في 2018 بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني.
وكان توقيف الناقلة الكورية أبرز احتجاز تقوم به قوات بحرية إيرانية منذ أكثر من عام، علما بأنه سبق لها اعتراض وتوقيف سفن تعبر في الخليج.
- فرضت إدارة ترمب في أكتوبر عقوبات جديدة على قطاع النفط في إيران بعد تعامله مع دول عدة، من بينها سوريا وفنزويلا
- تسعى الولايات المتحدة لمنع كل مبيعات النفط التي تعد من مصادر الدخل الرئيسية لإيران
- تسعى الولايات المتحدة لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران بعد إعادة فرض العقوبات
كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا تحتجز ناقلتي نفط إيرانية وبنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.