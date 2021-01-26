محاكمة عزل
ترمب هو أول رئيس سابق يواجه محاكمة وعزل مرتين، وستبدأ المداولات في محاكمة مجلس الشيوخ في 8 من فبراير. وقد اتفق القادة في كلا الحزبين على التأجيل القصير لمنح فريق ترمب والمدعين العامين في مجلس النواب وقتًا للتحضير ومجلس الشيوخ فرصة لتأكيد بعض مرشحي بايدن لمجلس الوزراء.
ويقول الديمقراطيون إن الأيام الإضافية ستتيح ظهور المزيد من الأدلة حول أعمال الشغب التي قام بها أنصار ترمب، بينما يأمل الجمهوريون في صياغة دفاع موحد عنه.
17 جمهوريا
تشير المعارضة الجمهورية المتصاعدة إلى أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيصوتون في النهاية لتبرئة ترمب، ولكن سيحتاج الديمقراطيون إلى دعم 17 جمهوريًا - وهو رقم عالٍ - لإدانته.
فعندما أقال مجلس النواب ترمب في 13 يناير، أي بعد أسبوع واحد بالضبط من الحصار، قال السناتور توم كوتون، جمهوري من أرك، إنه لا يعتقد أن مجلس الشيوخ لديه السلطة الدستورية لإدانة ترمب بعد تركه لمنصبه، وأضاف قائلا: «أعتقد أن الكثير من الأمريكيين سيعتقدون أنه من الغريب أن يقضي مجلس الشيوخ وقته في محاولة إدانة وعزل رجل ترك منصبه قبل أسبوع».
ولكن الديمقراطيون يرفضون هذه الحجة، مشيرين إلى محاكمة عام 1876 لوزير حرب كان قد استقال بالفعل وإلى آراء العديد من علماء القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر إرسال محاكمة ترمب إلى مجلس الشيوخ والحزب الجمهوري يعارض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.