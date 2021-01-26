70 مليون دولار دعم سعودي إماراتي لتعليم اليمن

قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دعما ومساهمة مالية لمنظمة اليونيسيف قدرها 70 مليون دولار أمريكي، لتقديم المساعدة النقدية للمعلمين في جميع أنحاء اليمن، حتى تستمر عملية التعليم ويتمكن الأطفال من تلقي الدروس المناسبة لكل مرحلة عمرية، وكان لهذا الدعم الأثر البالغ في تخفيف عبء انقطاع الراتب وتغطية الاحتياجات الأساسية للمعلمين. ويبلغ عدد المشاريع التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال التعليم لعدد كبير من دول العالم نحو 81 مشروعا، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 197.105.553 مليون دولار، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020. من جانبه، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنشطته الخيرية في عدد من الدول منها الأردن واليمن والسودان وباكستان وبنغلاديش والصومال وغيرها.



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