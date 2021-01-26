عبدالله آل حامد يدشّن مركز أوميكس للتميز «جي 42 للرعاية الصحية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

أقامت شركة «جي 42 للرعاية الصحية» التابعة لمجموعة 42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حفلاً رسمياً لتدشين «مركز أوميكس للتميز»، بحضور معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي؛ والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة أبوظبي. وسيحتضن المركز الذي يعد أحدث المنشآت ضمن قائمة مبادرات «جي 42 للرعاية الصحية» سلسلة من مشاريع العلوم البيولوجية المتطورة مثل برنامج الجينوم الإماراتي.

وشارك في الفعالية أيضاً كل من الدكتورة أسماء المناعي مدير دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة أبوظبي، والدكتور عمر نجم مدير المكتب التنفيذي في دائرة الصحة أبوظبي. وانضم إليهم بينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، ومنصور المنصوري، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة، وأشيش كوشي، الرئيس التنفيذي في «شركة جي 42 للرعاية الصحية».

وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «يأتي الارتقاء بصحة وسلامة مجتمعنا وبجودة خدمات الرعاية الصحية على رأس قائمة أولوياتنا في دائرة الصحة أبوظبي. ومن هذا المنطلق، نرحّب بالمبادرات المبتكرة مثل مركز أوميكس للتميز‘ الذي أسسته شركة ’جي 42 للرعاية الصحية‘، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع المحلي ويرتقي بقطاع الرعاية الصحية وبنيته التحتية. ومن خلال تطبيق أكثر التقنيات تطوراً وابتكاراً حتى اليوم، والحضور الإماراتي المتميز في المركز إلى جانب المبادرات الملهمة الأخرى ضمن محفظة الشركة، سيعمل المركز على إرساء الأسس اللازمة لمستقبل أكثر صحة لكافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة».

جولة في المركز

في ختام مراسم التدشين، قام معالي آل حامد وممثلون عن دائرة الصحة أبوظبي بجولة في المركز، حيث اطلعوا على لمحة عن مستقبل العلوم البيولوجية متعددة التخصصات والخدمات والمشاريع الرئيسية التي يعمل عليها مثل برنامج الجينوم الإماراتي والتسلسل الجيني الحيوي، وقام معاليه بتقديم عينة الدم الخاصة به كأول مشارك في برنامج الجينوم الإماراتي.