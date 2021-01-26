جوتيريش يحث الشركات على المساهمة في تعافي الاقتصاد

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حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الشركات، الاثنين، على القيام بدور في التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 والتصدي لأزمة تغير المناخ.

وفي كلمة ألقاها في اجتماع افتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو تجمع يعقد في العادة في منتجع دافوس السويسري، تحدث جوتيريش عن "هشاشات عالمية" في المناخ والانقسامات الجيوسياسية والفضاء الإلكتروني ونزع السلاح وسط مخاطر متنامية لانتشار الأسلحة النووية والكيميائية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة "وصلنا إلى لحظة الحقيقة. في 2021، يجب علينا أن نتصدى لهذه الهشاشات، وأن نضع العالم على المسار".

وأضاف "نحن نعول على الشركات للعب دور مهم بأنفسها، وأن تضع ضغوطا على الحكومات لعمل الشيء الصحيح... نحن نحتاجكم أكثر من أي وقت مضى لمساعدتنا في تغيير المسار وإنهاء الهشاشة وتفادي كارثة مناخية وبناء المستقبل العادل والمستدام الذي نريده ونحتاجه".

وأوضح جوتيريش أن أسرع سبيل لإعادة فتح الاقتصاد العالمي هو توزيع عادل للقاحات فيروس كورونا، محذرا من أنه "إذا كانت الدول المتقدمة تعتقد أنها ستكون آمنة إذا قامت بتطعيم شعوبها، بينما تتجاهل العالمي النامي، فإنها مخطئة."

ودعا مجددا إلى إعفاء من الدين لكل الدول التي تحتاجه "حتى لا يضطر أي منها إلى الاختيار بين تقديم خدمات أساسية لشعبه أو خدمة ديونه".