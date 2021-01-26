اليمن: تصنيف الحوثي منظمة إرهابية يعرقل تنفيذ أجندة إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أمس، إن قرار الإدارة الأميركية تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، ينبغي البناء عليه من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوضع حد لاستهتار هذه الميليشيات بالحلول السياسية، وإصرارها على تنفيذ أجندة إيران دون اكتراث بمعاناة وحياة الشعب اليمني.

وأكد معين عبدالملك، في لقاء افتراضي عقده مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، إلى حرص حكومته الكامل على عدم تأثر الأعمال الإغاثية والإنسانية بهذا التصنيف، وستعمل بمختلف الآليات لضمان ذلك، وملتزمة بكل مسار ينهي معاناة اليمنيين.

وأضاف: «المخاوف التي يبديها البعض من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية في الجانب الإنساني والإغاثي والتجاري، ندركها تماماً، ورؤيتنا واضحة للتعامل معها، ونحن حريصون على شعبنا في مختلف أرجاء الوطن، ونعيش معاناته، ونعمل بكل الوسائل للتخفيف منها».

إلى ذلك، أرغمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها على الخروج في وقفات احتجاجية، بعد القرار الأميركي بتصنيفها منظمة إرهابية.

وأظهرت وثيقة رسمية توجيهات مشددة من قيادة ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة لإجبار العاملين في القطاعات الحكومية على الخروج في الوقفات التي تنظمها الميليشيات، بحسب تقارير إخبارية يمنية.

وذكر التقارير أن ميليشيات الحوثي تبتز الموظفين الحكوميين بالتهديد بإسقاط أسمائهم من الكشوفات الرسمية، رغم توقفها عن صرف المرتبات منذ 3 أعوام.

وأضافت المصادر، أن القيادي الحوثي المدعو أبو علي الكحلاني هدد الباعة بإخراجهم من السوق، باعتبارهم مخالفين في حال لم يشاركوا في الوقفات الاحتجاجية.

وانطلقت حملة تغريدات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، هي الأكبر في اليمن، لتأييد قرار واشنطن تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

وشارك في الحملة آلاف اليمنيين الذين نشروا قصصاً وتسجيلات، ومقاطع فيديو من سجل صادم بالانتهاكات التي وثقت جرائم ميليشيات الحوثي ضد المدنيين منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعال الحرب بدعم إيراني أواخر عام 2014. وتصدر هاشتاغ ‎#HouthiTerrorismInYemen ترند «تويتر» على مستوى العالم، بعدما تجاوزت التغريدات 167 ألف تغريدة خلال 5 ساعات.

ودشنت الحملة على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» تحت «هاشتاغ» #الحوثي_منظمة_إرهابية #HouthiTerrorismInYemen باللغتين العربية والإنجليزية. ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق الحملة شارك المئات من الإعلاميين والسياسيين والناشطين والمدونين اليمنيين، بتغريدات على «الهاشتاغ» تفضح انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين خلال سنوات الحرب. وتهدف الحملة إلى إبراز التأييد الكبير من الوسط اليمني لقرار إدراج الحوثيين على اللائحة الأميركية السوداء للتنظيمات الإرهابية، وفي الوقت ذاته إلى مطالبة بقية دول العالم باتخاذ مواقف مماثلة إزاء جماعة الحوثيين الإرهابية.