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تمرين عسكري مشترك بين القوات السعودية والأميركية والبريطانية

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ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

تواصل القوات البحرية الملكية مع نظيرتها البحرية الأميركية وقانصة الألغام البريطانية في الأسطول الشرقي بالجبيل تنفيذ فعاليات التمرين البحري المختلط «المدافع البحري21»، وشهد التمرين عدداً من السيناريوهات القتالية، كالتعامل مع الأهداف المعادية بالذخيرة الحية، والتشكيلات للقطع البحرية والإنقاذ البحري والدفاع عن الموانئ.
الجدير بالذكر أن تمرين المدافع البحري المختلط 21 نفذ العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية، وبمشاركة من طيران القوات البحرية ومشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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